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Politika

Millet İttifakı fena karıştı! Lütfü Türkkan ve Cihangir İslam arasında Afgan gerginliği

Millet İttifakı'nın iki üyesi CHP ve İYİ Parti'nin milletvekilleri arasında sosyal medyada tansiyon yükseldi. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Afgan göçmenlere yönelik yaptığı paylaşıma, CHP'li Cihangir İslam cevap verdi. CHP'li İslam, Türkkan'ın tweetine 'Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız' yorumu yaptı. Türkkan'ın buna cevabı 'Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim' olunca ikili arasında sert bir polemik yaşandı.

20 Temmuz 2021 Salı 16:16 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 16:24
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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşım üzerine Millet İttifakı üyeleri CHP ve İYİ Parti vekilleri üzerinde bir kez daha tartışma çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, Türkkan'ın paylaşımına "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız" yorumunda bulunması karşılıklı söyleme dönüştü.

"CEVAP VERMEYE DEĞMEZ"

Türkkan'ın İslam'a cevabı, sert oldu. Cihangir İslam'ı yok sayan bir paylaşımda bulunan Türkkan, "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" dedi.

Bu ifadelerin ardından İslam bir tweet serisiyle İYİ Partili Türkkan'a cevap verdi.

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