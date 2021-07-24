Millet İttifakı'nda ''Cihangir İslam'' çatlağı

24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:12 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:12

CHP'li Cihangir İslam parti içinde olduğu gibi Millet İttifakı'nda da tartışma çıkardı. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile Afgan polemiği yaşayan İslam, her iki partiden tepki aldı.

Cihangir İslam'la ilgili eleştiriler İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'la yaşadığı Afgan polemiği nedeniyle yeniden gün yüzüne çıktı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan, Türkiye'ye gelen Afganlılara yönelik, "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

İslam, o paylaşıma "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız" diyerek yanıt verdi.

Bu paylaşım İyi Parti cephesinde tepkiyle karşılandı. İyi Parti, rahatsızlığını CHP yönetimine iletti.

İslam, sadece ittifak ortakları tarafından değil, sosyal medya kullanıcılarının da hedefi oldu.

"POLEMİKLERDEN UZAK DURUN"

TRT Haber'in haberine göre, Bu tartışma CHP yönetimini harekete geçirdi. Yönetimden milletvekillerine "Millet ittifakına zarar verecek söylemlerden kaçının, polemiklerden uzak durun" uyarısı geldi.

CHP'de grup yönetimi de milletvekillerini açıklamaları ve paylaşımları konusunda uyardı.