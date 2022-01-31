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Politika

Millet İttifakı'nda kriz büyüyor: Bizsiz oy mu alabilirler?

Millet İttifakı'ndaki çatlak derinleşiyor, İP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan yine sert açıklamalar geldi. Ağıralioğlu bu kez de CHP'nin aldığı oyu tartışmaya açtı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 09:00 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 09:05
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İP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözlerinin ardından İP'den 'şahsi fikri' olduğu şeklinde yanıt gelmişti. Halktv.com.tr yazarı İpek Özbey'e konuşan Ağıralioğlu, İP olmasaydı CHP'nin Cumhur İttifakı'ndan oy alamayacağını savundu.

İP Milletvekili ve partinin yayın organı Yeniçağ gazetesi sahibi Ahmet Çelik de CHP'yi uyarmıştı.

BİZ KÜSURAT DEĞİLİZ

Çelik, CHP'li büyükşehir belediyelerinin ittifak oylarıyla seçildiklerini ancak İP il ve ilçe teşkilatlarının yok sayıldığını söyleyerek tepki göstermişti. Çelik, "İYİ Parti küsurat partisi değildir. CHP, İYİ Parti'ye saygı duymak zorunda" diye konuşmuştu.

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