Milletin gözünden 15 Temmuz: Ölmezsem gurur, ölürsem şeref duyacaksınız

15 Temmuz 2021 Perşembe 22:55 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 23:05

Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.

Bir asır önce "Çanakkale geçilmez" diyenlerin evlâtları bu kez de İstanbul Boğazı'nı tuttu, canlarını hiçe sayarak namlunun önünde durdu.

251 kişiyi şehit eden FETÖ'nün kanlı darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşların desteğiyle bertaraf edildi.