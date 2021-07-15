İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2021 Perşembe / 5 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5645
  • EURO
    10,1411
  • ALTIN
    503.664
  • BIST100
    1367.25
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Milletin gözünden 15 Temmuz: Ölmezsem gurur, ölürsem şeref duyacaksınız
Politika

Milletin gözünden 15 Temmuz: Ölmezsem gurur, ölürsem şeref duyacaksınız

Türkiye'nin bağımsızlığını, ekonomisini ve istikrarını hedef alan Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan FETÖ'cüler, Boğaziçi Köprüsü'nde milletin silahlarını yine millete çevirmişti. Burada 2'si polis 34 kişiyi şehit eden hainler, milletin sarsılmaz inancını topla, tankla sindiremedi. Peki, o gece insanların üzerine gözünü bile kırpmadan mermi yağdıran hainler başarılı olsaydı, Türkiye nasıl bir sabaha uyanacaktı? Vatandaşlar hem bu sorunun cevabını hem de o kanlı gecede yaşadıklarını star.com.tr'ye anlattılar.

HABERİN
VİDEOSU
15 Temmuz 2021 Perşembe 22:55 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 23:05
ABONE OL

Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.

Bir asır önce "Çanakkale geçilmez" diyenlerin evlâtları bu kez de İstanbul Boğazı'nı tuttu, canlarını hiçe sayarak namlunun önünde durdu.

251 kişiyi şehit eden FETÖ'nün kanlı darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşların desteğiyle bertaraf edildi.

Milletin gözünden 15 Temmuz: Ölmezsem gurur, ölürsem şeref duyacaksınız

O karanlık ve kanlı geceyi aydınlık bir sabaha kavuşturan kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.