''Milletin mesajını görmezden gelemeyiz''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında pazar günü yapılan İBB seçiminin tekrar şehre ülkeye hayırlar getirmesini diledi. Erdoğan şunları söyledi: İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır. Binali beyin seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum. Binali bey İstanbul’da bürokrat olarak başladığı hizmet yolculuğunu bugüne kadar sürdürmüştür. Kendisi tecrübelerini, projelerini hayata geçirmek için aday olmuştu. Ama İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti. Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en şaibesiz şekilde tecelli etmesidir. Son seçim kimin kazandığının ötesinde tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerlidir. 31 Mart’ın galibi ise tartışmasız şekilde Cumhur İttifakı’dır.

- SUÇLAMAK ASLA YOK: Büyükşehir seçimlerinde İstanbul’da; burası önemli... 2004’ten itibaren yerel seçimlerde nereden nereye geldiğimiz bakımından önemli; 2009’da 44,7 oranında, 2014’de yüzde 47,9 oranında oy almıştık. Geçtiğimiz Pazar günü de oy oranımız yüzde 45 olarak gerçekleşti. Fakat bu oran kazanmamıza yetmedi. 2024 seçimlerine kadar AK Parti ve MHP olarak İstanbul’da sahip olduğumuz 25 ilçe belediyesi ve 180 büyükşehir belediye meclis üyesiyle halkımıza en güzel hizmetleri vermenin gayreti içinde olacağız. Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kurumlar olarak da İstanbul ile ilgili yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Son nefesimize kadar inşallah bu yolda yürüyeceğiz. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis için 4 yıldır, belediyeler için 5 yıllık icraat dönemi bulunuyor. Tüm gücümüzü önümüzdeki döneme teksif ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Dışarıdan birilerinin yaptığı tanımlamalara göre değil, biz tanımlamalarımızı hep birlikte yapma kudretine sahibiz. Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üstüne yatamayız. Yunus Emre’nin dediği gibi; biz sevdik aşık olduk, sevildik maşuk olduk, her dem yeni doğarız, bizden kim usanası...

- UYUMLU BÜYÜME: AK Parti kurulduğu günden beri milli iradenin üstünlüğünü, ortak hedeflerimiz için çalışmayı esas alan bir hareket olmuştur. Bugün G-20 toplantısı ve ziyaret için Japonya ve Çin’e gidiyoruz. G-20’de en gelişmiş ülkelerin liderleri ve küresel kurumların temsilcileriyle konuşacağız. Türkiye ekonomisinin dünya ile uyumlu şekilde büyümesine katkı sağlamak için görüşmeler yapacağız.

- S-400’DEN DÖNÜŞ YOK: S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı seçeneklere de kapımız daima açık olmuştur. Türkiye bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili konudur ve bundan geri adım atmayacağız. Terörist başının kamuoyuna yaptığı açıklamalar; örgüt içinde politikada ve bölge politikasında ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıktığının işaretleridir.

- DOĞU AKDENİZ: Doğu Akdeniz’de bölgede attığımız adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu havzadaki petrol doğalgaz arama faaliyetleri konusunda Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan girişimlere asla izin vermeyeceğiz. Yunanistan Başbakanı kendince bir şeyler söylüyor, ne söylerse söylesin… Bizim orada bir defa haklarımız var. Silahlı kuvvetlerimiz gerekli tedbiri aldı, alıyor, alacaktır. Bir şeyi hep söyledim. Burayla ilgili Fransa’nın söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. Burada Türkiye konuşur garantördür. Yunanistan konuşur garantördür. İngiltere konuşur garantördür. Ama Fransa sen konuşamazsın, senin böyle bir yetkin yok.

- HEP SÖYLÜYORLAR: Şu anda bildiğiniz gibi en önemli buralardaki konu terör koridoru olayıdır. Şu anda biz bu terör koridorunu istiyoruz ki bir güvenlik koridoru haline getirelim. Türkiye’deki mültecilere oralarda bir yerleşim imkanı sağlayalım. Ve bu yerleşim imkanıyla birlikte hani konuşanlar var ya, koalisyon güçleriyiz diyen… Hep söylüyorlar, ama ondan sonra herhangi bir şey maalesef yok.

- HALA ANLAYAMADI: Bugün bir tanesi öyle söylüyor. “Şu kadar bölünmüş yol yaptım demekle mi oy alacaksınız” Öbür tarafta da şunu söyle be, “yüksek hızlı tren yaptık diye mi bu millet oy verecek” “26 havalimanını 56’ya çıkardık diye mi bu millet size oy verecek” Ne kaldı? Ne olacak, sen niye varsın o zaman? Bunlar bugüne kadar niye yapılmıyordu? Şimdi yapılınca niye rahatsız oluyorsun? Bir teşekkür etmesini bilin ya. Yok görevindir, tamam da siz geçmişte bakanlık filan da yaptınız. Siz niye yapamadınız? İşte kıskançlık çok kötü bir illet.Biz yapmaya da devam edeceğiz.

- MİLLETİN MANŞETİ: Medyanın manşetlerine göre değil milletimizin manşetlerine göre hareket edeceğiz. Zor da olsa kendi hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. 24 Haziran seçimleriyle ilgili bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Türkiye bu seçimlerle birlikte tarihinin en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir. Böylesine büyük bir reformun oturması, uygulamanın yerleşmesi elbette zaman alacaktır.

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