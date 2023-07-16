Milletvekili Yenişehirlioğlu: Saldırgan köpek sorunu ülkemizin önemli sorunlarından biridir

Başıboş köpek sorunuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Çözüme kavuşturulması için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Yenişehirlioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Saldırgan köpek sorunu ülkemizin önemli sorunlarından biridir, bu sorun daha da büyümeden yeni dönemde Meclis'in açılması ile bir çözüme kavuşturulması için elimizden geleni yapacağız. Bu insanlarımızın yaşadığını başkaları yaşamasın diye hepimiz bu konuya duyarlı olmak zorundayız.
Saldırgan köpek sorunu ülkemizin önemli sorunlarından biridir, bu sorun daha da büyümeden yeni dönemde meclisin açılması ile bir çözüme kavuşturulması için elimizden geleni yapacağız. Bu insanlarımızın yaşadığını başkaları yaşamasın diye hepimiz bu konuya duyarlı olmak... pic.twitter.com/NIpzeF11Py— Bahadır Yenişehirlioğlu (@Yenisehirlioglu) July 16, 2023