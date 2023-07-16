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Politika

Milletvekili Yenişehirlioğlu: Saldırgan köpek sorunu ülkemizin önemli sorunlarından biridir

Sokaklardaki başıboş köpekler tarafından gerçekleştirilen saldırılar ve kuduz vakaları, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Söz konusu sorun hakkında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 'Saldırgan köpek sorunu ülkemizin önemli sorunlarından biridir, bu sorun daha da büyümeden yeni dönemde Meclis'in açılması ile bir çözüme kavuşturulması için elimizden geleni yapacağız.' dedi.

16 Temmuz 2023 Pazar 22:02 - Güncelleme:
Milletvekili Yenişehirlioğlu: Saldırgan köpek sorunu ülkemizin önemli sorunlarından biridir
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Kimi zaman çocuk, kimi zaman yetişkin olmak üzere çok sayıda vatandaş başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Hayvanseverler ve mağdurlar, başıboş köpek sorununun çözümü için farklı çözümler önerirken, söz konusu sorun hakkında hala ilerleme kaydedilebilmiş değil.

Başıboş köpek sorunuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Çözüme kavuşturulması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Yenişehirlioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Saldırgan köpek sorunu ülkemizin önemli sorunlarından biridir, bu sorun daha da büyümeden yeni dönemde Meclis'in açılması ile bir çözüme kavuşturulması için elimizden geleni yapacağız. Bu insanlarımızın yaşadığını başkaları yaşamasın diye hepimiz bu konuya duyarlı olmak zorundayız.

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