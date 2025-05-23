Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu için detaylar belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerdiği Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun TBMM İçtüzüğü gereği 30 üyeden oluşması bekleniyor. Komisyonun oluşturulmasından sonra üye milletvekillerinin Anadolu'ya giderek, Terörsüz Türkiye'yi vatandaşa anlatabileceği bildiriliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, 16 siyasi partinin temsil edildiği TBMM'de grubu bulunan 6 siyasi parti 4'er, grubu bulunmayan 10 parti ise 1'er üye ile komisyonda yer alacak.

İKİ PARTİ ÜYE VERMEYECEK

Böylece 34 milletvekili komisyon üyesi olma hakkına sahip olacak. Bu arada İYİ Parti (4 üye) ve Demokrat Parti'nin (1 üye) komisyona üye vermeyeceği bu durumda komisyonun 30 milletvekilinden oluşacağı bildirildi. Komisyonun vekiller dışındaki üyesi ise komisyonun başkanlığını ve kuruculuğunu üstlenecek olan Meclis Başkanı olacak. Komisyon için daha önce dile getirilen 100 üye sayısı için Meclis İçtüzüğü'nde değişiklik gerekiyor. Süreci hızlandırmak için değişikliğe gidilmeden bir komisyon oluşturulmasına karar verildi.

VATANDAŞA GİDEBİLİRLER

Siyasi partilerin görevlendireceği milletvekilleri de komisyonun kurulmasından sonra Anadolu'yu gezmesi seçenekler içinde. Komisyon üyesi vekillerin ve gidecekleri illere göre bölge vekillerinden oluşacak heyetlerin, il ve ilçelerde 'Terörsüz Türkiye' hedefini vatandaşa aktarması planlanıyor. Vekillerin komisyonun, Anayasa Uzlaşma Komisyonu ya da Hakikatleri Araştırma Komisyonu olarak değil ulusal birliktelik ve tek vatana dayalı milli öncelikleri ele alan bir yaklaşımla kurulduğunu vatandaşlara anlatması bekleniyor.