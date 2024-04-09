Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bu yıl bayramı biraz buruk yaşıyoruz

Tekin, Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı'nda yaptığı konuşmada, ramazan ayının son gününün yaşandığını söyledi.

Ramazan ayının ve bayramın önemini anlatan Tekin, "Yarın bayram. Bu yıl bayramı biraz buruk yaşıyoruz. Geçen yıl ekimin başında başlayan İsrail'in vahşice saldırıları neticesinde din kardeşlerimiz ramazan ayını yaşamadıkları gibi bayrama da doğru dürüst erişemeyecekler. Sadece okul çağında yaklaşık 6 bin çocuk öldürüldü. Sivil ve yetişkin insan sayısını her gün televizyonlarda duyuyorsunuz. Ben bu bayramın inşallah İsrail saldırılarının dünyada mazlum milletlere zulmeden bütün zalimlerin saldırılarının bittiği bir gün olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Tekin, bu saldırıların sona ermesinin Türkiye gibi ülkelerin mücadelesiyle mümkün olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreçte yaptıklarına değinen Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte yürüttüğü görüşme trafiği, bu süreçte biz bakan olarak yurt dışına çıktığımızda bizlere her bulunduğumuz ortamda İsrail zulmünü ifade etmemiz için verdiği talimatlar, bu anlamda yürütülen hukuki süreçler... Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte yaptıklarının şahidiyiz, Allah kendisinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

- "FİLİSTİN'DEKİ İNSANLARIN YAŞADIĞI ZULMÜN FARKINA VARDILAR"

Siyasi partilerin Filistin konusundaki tutumuna işaret eden Tekin, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çabaları sayesinde bugün Türkiye'de İsrail saldırılarını lanetleyen, Filistin'e, Kudüs'e sahip çıkan tek bir parti yok. Bütün siyasi partiler Sayın Cumhurbaşkanımızın çabaları yüzünden şu anda İsrail-Filistin mevzusunda Filistin'deki insanların yaşadığı zulmün farkına vardılar. Bunun da altını çizmek lazım. Daha düne kadar İsrail, Filistin nerede, ne iş yapar, nasıl bir zulümle karşı karşıya olduğundan bihaber olan insanlar bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı bu süreci yeterince sahiplenmemekle suçluyorlar. Bu haksızlıktır. Bir Müslüman'a düşen şey buna yönelik şehadeti dile getirmektir. Ben 1989'dan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin'in uğradığı zulme, Filistinli insanların bağımsızlığı için mücadelesine bizatihi şahidim."

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne de değinen Tekin, "AK Parti kurulduğu 2001'den itibaren bugüne kadar girdiği bütün seçimlerin açık ara birincisi ve galibi olarak çıktı. İlk defa bir seçimde içimiz buruk şekilde biraz üzgün biçimde seçimlerden ayrılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



AK Parti adına siyaset yapan kişiler olarak kazandıklarında da kaybettiklerinde de milletin iradesine saygı duymayı bildiklerini belirten Tekin, "1946 seçimlerinde dönemin siyasi partisinin genel sekreteri gibi 'Milletin iradesi, bizim istediğimiz gibi sonuçlanmayınca yani seçimler bizim istediğimiz gibi sonuçlanmayınca milli iradenin tecelli etmediğine karar verdik' diyecek kişiler değiliz." dedi.

- "HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİK, MOTİVASYONUMUZU AYNEN DEVAM ETTİRMEKLE MÜKELLEFİZ"

Milletin iradesinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:



"Seçimler istediğimiz gibi sonuçlansa da sonuçlanmasa da milletin iradesinin bu yönde tecelli ettiğine inanıyoruz. Bize ne düşüyor? Bu bayramlaşma törenine gelen arkadaşlara, bütün AK Parti adına, sahada mücadele eden fedakar, cefakar, AK Parti ailesine bütün bu camianın mensuplarına düşen şey, 4 yıl boyunca milletin tekrar bize güvenmesini, milletin tekrar bizi tercih etmesini sağlayacak adımları atmakla mükellefiz. Şu andan itibaren biz sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu mücadeleye başladık. 31 Mart defterini kapattık, saygı duyuyoruz. Sizleri de 2028'e kadar tekrar milletin teveccühünü en güçlü şekilde kazanmak üzere çalışmaya davet ediyoruz. Hiçbir şey kaybetmedik, motivasyonumuzu aynen devam ettirmekle mükellefiz. Biz dünya mazlumlarının hakkını savunmak için, Türkiye'de adaletin, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin mücadelesini yeniden güçlü bir biçimde yapabilmek için 2028 seçimlerine hep beraber güçlü bir motivasyonla hazırlanacağız."

- İSRAİL, SEÇİMLERDEN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİREN MESAJLAR PAYLAŞTI

Ramazan Bayramı'nın kendileri için milat olmasını isteyen Tekin, yarından itibaren seçimler için hep birlikte mücadele etmeye başlanılacağını bildirdi.

İsrail'in Türkiye'deki 31 Mart seçimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren mesajlar paylaştığını belirten Tekin, "Biz İsrail'i memnun etmek istiyor muyuz? İsrail'i memnun etmek istemiyorsak eğer yarından itibaren tekrar çalışmaya başlayıp yeniden nerede hata yaptık, neleri eksik yaptık, kimlere, nasıl ulaşmamız gerekir diye çantamızı önümüze koyup, elimizi vicdanımıza koyup yeniden düşünmenin vaktidir. Ben Erzurum'da yetişmiş bir kardeşiniz olarak bu mücadelede her daim Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacağım. Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah nice sağlıklı bayramlara erişmeyi nasip etsin."

AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun da konuşma yaptığı programın ardından bayramlaşma gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programına, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.