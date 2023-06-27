Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ahde vefa konusunda dünyaya örnek bir lider olduğunu söyledi.

Bakan Tekin, partisinin il başkanlığınca Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programında, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

"Allah bu vesileyle birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkeyi bu milleti daha ileri düzeye taşıyabilecek gayret nasip etsin. Hep birlikte çok güzel şeyler yapacağız." diyen Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurumlulara selamını iletti.

"HİÇ KİMSENİN ÇABA VE GAYRETİNİ GÖRMEZLİKTEN GELMEDİ"

Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. İnşa edeceğimiz bu yüzyılı asıl inşa edecek yer Milli Eğitim Bakanlığı, dolayısıyla Erzurumlu birisini Milli Eğitim Bakanı yaparak aslında Türk insanını Erzurumlular gibi mert, dürüst yetiştirmeni istiyoruz.' dedi. Dolayısıyla bu özel bir tercih. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ahde vefa konusunda dünyaya örnek olacak bir lider. Kendisine katkı veren, destek olan hiç kimseyi yolda bırakmadı. Hiç kimsenin çaba ve gayretini görmezlikten gelmedi. Bu dönemde de Erzurum'dan kendisine verilen desteği karşılıksız bırakmadı." dedi.

Erzurumluları seçimlerde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik eden Tekin, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde de bu desteği hep beraber sahada çalışıp gönülleri fethederek daha da büyütüp artıracaklarını söyledi.

Vatandaşlarla bayramlaşıp sorun ve taleplerini dinleyen Tekin, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Bayramlaşma programına, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Bakan Tekin, Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığına basına kapalı ziyaret gerçekleştirdi.