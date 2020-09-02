Milli Görüş'ün önemli ismi Prof. Dr. Arif Ersoy hayatını kaybetti

02 Eylül 2020 Çarşamba 00:30 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 00:30

Milli Görüş partilerinde uzun yıllar görev yapmış Çorum'da 1994 ve 2002 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürütmüş Prof. Dr. Arif Ersoy hayatını kaybetti.

CENAZESİ ÇORUM'DA DEFNEDİLECEK

Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede kalp yetmezliğinden bu akşam 21:15 sularında hayatını kaybeden Arif Ersoy'un cenazesi, yarın Çorum'da defnedilecek.

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca ile önemli çalışmalar yürütmüş Ersoy, Mayıs 1999 ve Haziran 2002 tarihleri arasında da Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Meclisi Üyeliği de yapmıştı. İktisat profesörü olan Ersoy, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı Gül'den taziye mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn. Değerli büyüğümüz, Milli Görüş'ün emektarlarından Prof. Dr. Arif Ersoy Hocamız Hakk'a yürüdü. Rabbim mekanını cennet eylesin, geride kalanlara sabır versin." dedi.