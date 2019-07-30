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Milli Güvenlik Kurulu toplandı

MGK, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

  • AA
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'te başladı.

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