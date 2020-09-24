Başkan Erdoğan önderliğinde kritik toplantı! Konu: Doğu Akdeniz

AA 24 Eylül 2020 Perşembe 19:53 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 20:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda "Doğu Akdeniz'de Türk milleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra taviz vermeyecektir" denildi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 4 saat 10 dakika sürdü.

MGK Bildirisi: "Bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye her platformda ve öncelikle diyalogdan yanadır."

MGK Bildirisi: "Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiştir."

MGK Bildirisi: "(Doğu Akdeniz) Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir."

MGK Bildirisinde, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu belirtildi

MGK Bildirisi: "Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edilmiştir."

MGK Bildirisi: "Bölgesel ve küresel her ihtilafta, daima hakkın, hakkaniyetin, adaletin yanında yer alan Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki tutum ve eylemlerinin de aynı çerçevede gerçekleştiği belirtilmiş, Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere, ülkemizin bu ilkeli duruşuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunulmuştur."