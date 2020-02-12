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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

star.com.tr12.02.2020  18:09 - Güncelleme: 12.02.2020  18:15

Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada "Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü." denildi.

Ayrıca açıklamada "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Brüksel’deki NATO Karargahı’nda çeşitli görüşmeler de gerçekleştirdi. Bakan Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaretinin ardından “Kararlı Destek Misyonundaki Çerçeve Ülkeler Toplantısı”na katıldı.

İtalya, Almanya, Gürcistan, Romanya, Polonya, Norveç ve Türkiye’nin katılımıyla Afganistan konusunda gerçekleşen toplantıda yer alan Bakan Akar, daha sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de görüştü. Görüşmede, Suriye ve Irak’taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İdlib’deki gelişmelerin de ele alınacağı ana oturum öncesinde gerçekleşen görüşmede Bakan Akar, İdlib’deki son gelişmelere yönelik ABD’li yetkililerin yaptığı açıklamalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi. Bu bağlamda hem ABD hem de NATO’nun daha somut katkılarda bulunmasının önemi ifade edildi." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Suriye Temsilcisi jeffrey Ankara'da Türkçe açıklama yaptı

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