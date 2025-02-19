Milli Savunma Bakanı Güler, Anusic ile görüştü

<p>Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Anusic'i Bakanlıkta resmi törenle karşıladı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/02/19/37095408.jpg'/><p>İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından Anusic, onur kıtasını selamladı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/02/19/37095413.jpg'/><p>Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/02/19/37095415.jpg'/>