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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, Anusic ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic ile bir araya geldi.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 11:26 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Güler, Anusic ile görüştü
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Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Anusic'i Bakanlıkta resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından Anusic, onur kıtasını selamladı.

Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

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