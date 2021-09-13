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Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti.

AA13 Eylül 2021 Pazartesi 14:26 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 14:27
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Veliyev ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de katıldığı görüşmede, Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin "tek millet iki devlet" anlayışıyla, haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Akar, Genelkurmay Başkanlığına atanmasından dolayı Veliyev'i tebrik ederek görevinde başarı diledi.

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