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Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyonlara ilişkin son durum hakkında bilgi aldı

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında gerçekleşen video telekonferans toplantısında, Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin son durum hakkında görüşüldü.

DHA6 Haziran 2022 Pazartesi 16:09 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Muhsin Dere ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. Toplantıda Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin son durum hakkında bilgi alan Bakan Akar, faaliyetlerle ilgili talimatlar verdi.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
  • Pençe-Kilit Operasyonu

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