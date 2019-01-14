Milli Savunma Bakanlığı, Trump'a Başkan Erdoğan'ın mesajı ile cevap verdi

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Haziran 2015 tarihinde söylediği sözler yeniden paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Haziran 2015 tarihli Twitter açıklamasında, "Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Trump'ın açıklaması sonrası dikkat çeken paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik tehditler savurmuş ve terör örgütlerine karşı olası bir operasyonda ekonomi ile Türkiye'yi "mahvedeceği" iddiasında bulunmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Trump'ın küstah açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini paylaşması dikkat çekti.