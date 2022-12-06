ABB'de milyarlarca lira kaynak heba edildi! AK Parti: Sayının 15 bini geçtiğine yönelik bilgilerimiz var

CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'ın büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkanvekilleri, ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin ev sahipliğinde bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısının açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri olarak her ay bir şehirde toplandıklarını hatırlattı.

Belediyecilikte 4 yılın çok kıymetli bir zaman olduğuna işaret eden Göksu, "Maalesef bu 11 büyükşehir belediyesi kamuoyuna kendi projeleriyle çıkıp bunları tartıştıramadıkları için kendilerini bir algı operasyonuyla, beceriksizliklerini de yalan rüzgarıyla kapatmak istiyorlar. Çünkü şehirlerine söyleyecekleri, vaat ettikleriyle ilgili bir cümle olmadığı için başka bahanenin arkasına sığınarak; kendi gerçeklerini yalan rüzgarıyla, kendi hakikatlerini da algıyla kapatmak istiyorlar. Biz de bu algı operasyonuna karşı hakikatin gerçeklerini kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. " diye konuştu.

- "YİNE KÖTÜ YÖNETİM, YİNE CHP"



ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Köse, daha önce toplantı gerçekleştirdikleri İzmir, Tekirdağ ve Adana'daki CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla benzer zihniyete sahip olan ABB'nin uygulamalarına bakıldığında şaşırmadıklarını söyledi.

"Yine algı, yine yalan, yine dezenformasyon, yine beceriksizlik, yine başarısızlık, yine kötü yönetim, yine CHP" diyen Köse, Ankaralının diğer büyükşehirlerde olduğu gibi, 2019 Mart ayında seçilen yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan hizmet beklediğini ve hayaller kurduğunu dile getirdi.

Ankaralıların, metrodan, Ulus şehir meydanına, kütüphanelerden kreşlere, spor merkezlerinden yüzme havuzlarına, yeşil alan ihtiyacından, sokak hayvanları bakım merkezlerine kadar pek çok konuda seçimde söz verilen eser ve hizmetleri beklediğini aktaran Köse, şöyle devam etti:

"ABB Başkanı, 9 ayda projesini, 4 yılda da inşaatını yapıp hizmete açmayı vadettiği 58 kilometre metrodan 1 metre bile metro yapmadı. Her mahalleye yapacağına söz verdiği kütüphaneleri ve kreşleri de yapamadı. Sadece kendisine oy verenleri değil, herkesi üzdü. Bırakın 25 ilçeye birer ikişer tane sosyal tesis yapmayı, tüm Ankara'da tek bir spor merkezi, tek bir havuz dahi yapmadı. Yeşile dair hemen hemen hiçbir şey yapmadı, taş peyzajdan başka. İnsanların sokakta köpek korkusu olmadan gezebilmeleriyle ilgili tek bir aksiyonu olmadığı gibi Allah'ın sessiz kulları sokak hayvanlarının ihtiyacı olan rehabilitasyon merkezlerinden bir tane dahi yapmadı. Oy versin vermesin, Ankaralıların hizmet beklentisini boşa çıkardı, Sayın Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu işi yapamadı, bu işin altından kalkamadı, bu işi beceremedi."

Köse, seçimden önce yüzlerce proje sözü veren Yavaş'ın seçimden sonra, taban tabana zıt bir görüntü oluşturduğunu ifade etti.

2021 ve 2022 yılı Sayıştay inceleme bulgularına da işaret eden Köse, "Ankara'da da diğer 11 büyükşehirde olduğu gibi şehrin bütçesini har vurup harman savurarak bütçeyi hizmete ve esere dönüştürmeyen, şehir halkına değer vermeyen, şehrin dertleri ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmeyen CHP anlayışının hakim olduğunu ifade edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "YAVAŞ, ANKARALILARIN MİLYARLARCA LİRA KAYNAĞINI HEBA ETMİŞTİR"



ABB Başkanı Yavaş'ın, Ankara'ya dünya başkentleriyle yarışır tek bir hizmetin ve eserinin bulunmadığını söyleyen Köse, "Sayın Yavaş, Ankaralıların milyarlarca lira kaynağını heba etmiştir ve başkentin 4 yılını boşa geçirmiştir. Hatta Ankara'nın geriye gitmesine sebep olmuştur." ifadesini kullandı.

Köse, belediye meclislerinde yüzde 95'ler oranında oy birliğiyle kararlar alındığını, en küçük bir engellemenin olmadığını, buna rağmen CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının "engellendiklerini" söylediklerini anımsattı.

- "ABB'YE ALINAN PERSONEL SAYISININ 15 BİNİ GEÇTİĞİNE YÖNELİK BİLGİLERİMİZ VAR"



Köse, konuşmasının ardından yöneltilen, "ABB'ye Mansur Yavaş zamanında alınan personel sayısı nedir?" sorusu üzerine, "Bu sayının 15 bini geçtiğine yönelik bilgilerimiz var. Dolayısıyla aslında Ankara'da neden doğru düzgün hizmet yapılmadığının, neden bir eser ortaya konulmadığının bir cevabı da burada." yanıtını verdi.

ABB Meclisindeki su indirimi kararıyla ilgili bir soru üzerine Köse, şunları kaydetti:

"Mecliste, su fiyatlarındaki ÜFE oranlarından kaynaklı yüzde 200-300 oranındaki fahiş artışın insanlarımıza sıkıntı vermeye başladığını görerek TÜFE oranında bir artışın oluşabileceğini dikkate alıp sadece bu oranda bir artışa denk gelecek indirim yapmıştık. Ancak Sayın Mansur Yavaş bu indirimi uygulamadığı gibi uygulamış gibi bir algı oluşturarak sosyal yardımları kesti. Sonradan da bu durumu 'Siyaset yapıyorum' diye ifade etti. Bu da nasıl bir algı yapılmaya çalışıldığının çok bariz bir örneğidir. Sayın Yavaş, sosyal yardımları sudaki indirim bahanesiyle kesmiştir ama suda indirim yapmamıştır."