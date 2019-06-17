Milyonların önünde yalan maskesi düştü

23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında bir araya geldi. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin de desteklediği İmamoloğlu programda yalanları yüzüne vurulunca çok zor durumda kaldı. Seçimin neden tekrarlandığıyla ilgili soru üzerine Yıldırım, “31 Mart’ta oylar sayılırken, birtakım garip işler oldu, acayip işler oldu, şaibe karıştı ve nitekim YSK da bütün bu durumu değerlendirerek, seçimin sahibi olması sıfatıyla yenilenmesine karar verdi. Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi. Bunun için de çok çabaladık ama CHP bu konuda bize yardımcı olmadı. Yenilenme yönündeki talebimizi kabul etmediler, reddi yönünde karar aldırdılar, dolayısıyla seçime gitmek mecburiyetinde kaldık. CHP tamamının sayılmasına direnmesiydi bu seçim bugün tekrarlanmayacaktı” dedi.

Vatandaşlar yayını meydanlara kurulan dev ekranlardan izledi.

SEÇİM YENİLEMESİ

Oyların tamamının sayılması durumunda yeniden seçime gerek olmayacağına dikkati çeken Yıldırım, “Sadece oyların yüzde 10’u sayıldı, 29 binlerden 13 bin 729’a düştü. Bu da gösteriyor ki geriye kalan yüzde 90 sayılsa, bu seçimin sonucunun değişeceği aşikar. Bunun için biz oyların tekrar sayılmasını çok istedik. Bu konuda maalesef bir dirençle karşılaştığımız için saydıramadık. Ekrem Bey’in ‘Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik’ dedi. Bu kocaman bir yalan. Elimizde İl Seçim Kurulu’nun, CHP’nin müracaatı var. Oyların tamamının sayımını asla kabul etmedi CHP” ifadesini kullandı.

BU FETÖ TAKTİĞİDİR

Yıldırım’ın “Gelir gelmez İstanbul’un veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz?” sorusuna İmamoğlu, “Bu bir veri yedekleme işlemidir. Bu kadar basit” diyerek konuyu geçiştirdi. Bunun üzerine söz alan Yıldırım, “Niye kopyalama ihtiyacı duyuyor? İstediği zaman, istediği bilgiyi maiyetindeki insanlar alır, getirir. Bu veri kopyalama işi, bu bir FETÖ taktiğidir. Devletin memurları dururken, en hassas yerlere, kozmik odalara dışarıdan adam tayin edip, görev veremezsiniz” ifadeleriyle tepki gösterdi.

VALİYE HAKARET

Ordu Valisi’ne hakaret edip etmediği sorulunca da yine yalana sığınan İmamoğlu, “Benim oradaki tavırlarım net, belli. VIP diye bir derdim yok. Ben indiğimde nereden çıkacağımı, birileri bana yol gösteriyor. Trabzon VIP’den geçtik. Ordu’dan neden geçirilmek istenmedi?” diyerek soruyu savuşturmaya çalıştı. Moderatör İsmail Küçükkkaya’nın “Valiye hakaret ettiniz mi” sorusunu tekrarlayınca İmamoğlu, “Hakaret etmedim. ‘Basitleşmiştir’ demek hakaretse hakaret. Ama hakaret etmedim” cevabını verdi. Oysa olayla ilgili görüntülerde İmamoğlu’nun çok net bir şekilde hareket ettiği duyuluyor.

ALGI OPERASYONU

Yıldırım, bazı vakıflara para aktarıldığı iddialarının da ortaya atıldığına değinerek, “Belediyeler vakıflara nakdi kaynak aktaramaz. Arazi, bina verir. Vakıflar ne yapıyor peki. Vakıflara nakdi bir kuruş yardım yapılmamıştır. Yapamaz belediyeler. Burada algı operasyonuna gerek yok. Bu vakıflar öğrenci yurtları yapıyor, eğitime destek veriyor, sosyal faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri yapıyor. Yaptıkları iş tamamen kamu yararı. FETÖ’nün nasıl beyin yıkamak için gençleri devşirip sonunda da 15 Temmuz gibi belayı başımıza sardıysa, vakıflar da o tehlikeleri bir daha yaşamamak için bu işleri yapıyor” dedi.

FETÖ YORUMCUSU!

Uzun yıllar FETÖ’nün tv kanallarında yorumculuk yapan CHP Adayı İmamoğlu, “FETÖ uygulamalarını nasıl olduğunu ben bilmem, anlamam o işten. Onlarla hiçbir temasım olmadı. Siyaset öncesi eleştiren siyasette de buna devam eden birisiyim” dedi.