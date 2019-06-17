Milyonların önünde yalan maskesi düştü
AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun doğru söylememeyi alışkanlık haline getirdiğini vurguladı, yalanlarını ortak yayında tek tek yüzüne vurdu.
23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında bir araya geldi. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin de desteklediği İmamoloğlu programda yalanları yüzüne vurulunca çok zor durumda kaldı. Seçimin neden tekrarlandığıyla ilgili soru üzerine Yıldırım, “31 Mart’ta oylar sayılırken, birtakım garip işler oldu, acayip işler oldu, şaibe karıştı ve nitekim YSK da bütün bu durumu değerlendirerek, seçimin sahibi olması sıfatıyla yenilenmesine karar verdi. Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi. Bunun için de çok çabaladık ama CHP bu konuda bize yardımcı olmadı. Yenilenme yönündeki talebimizi kabul etmediler, reddi yönünde karar aldırdılar, dolayısıyla seçime gitmek mecburiyetinde kaldık. CHP tamamının sayılmasına direnmesiydi bu seçim bugün tekrarlanmayacaktı” dedi.
Vatandaşlar yayını meydanlara kurulan dev ekranlardan izledi.
SEÇİM YENİLEMESİ
Oyların tamamının sayılması durumunda yeniden seçime gerek olmayacağına dikkati çeken Yıldırım, “Sadece oyların yüzde 10’u sayıldı, 29 binlerden 13 bin 729’a düştü. Bu da gösteriyor ki geriye kalan yüzde 90 sayılsa, bu seçimin sonucunun değişeceği aşikar. Bunun için biz oyların tekrar sayılmasını çok istedik. Bu konuda maalesef bir dirençle karşılaştığımız için saydıramadık. Ekrem Bey’in ‘Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik’ dedi. Bu kocaman bir yalan. Elimizde İl Seçim Kurulu’nun, CHP’nin müracaatı var. Oyların tamamının sayımını asla kabul etmedi CHP” ifadesini kullandı.
BU FETÖ TAKTİĞİDİR
Yıldırım’ın “Gelir gelmez İstanbul’un veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz?” sorusuna İmamoğlu, “Bu bir veri yedekleme işlemidir. Bu kadar basit” diyerek konuyu geçiştirdi. Bunun üzerine söz alan Yıldırım, “Niye kopyalama ihtiyacı duyuyor? İstediği zaman, istediği bilgiyi maiyetindeki insanlar alır, getirir. Bu veri kopyalama işi, bu bir FETÖ taktiğidir. Devletin memurları dururken, en hassas yerlere, kozmik odalara dışarıdan adam tayin edip, görev veremezsiniz” ifadeleriyle tepki gösterdi.
VALİYE HAKARET
Ordu Valisi’ne hakaret edip etmediği sorulunca da yine yalana sığınan İmamoğlu, “Benim oradaki tavırlarım net, belli. VIP diye bir derdim yok. Ben indiğimde nereden çıkacağımı, birileri bana yol gösteriyor. Trabzon VIP’den geçtik. Ordu’dan neden geçirilmek istenmedi?” diyerek soruyu savuşturmaya çalıştı. Moderatör İsmail Küçükkkaya’nın “Valiye hakaret ettiniz mi” sorusunu tekrarlayınca İmamoğlu, “Hakaret etmedim. ‘Basitleşmiştir’ demek hakaretse hakaret. Ama hakaret etmedim” cevabını verdi. Oysa olayla ilgili görüntülerde İmamoğlu’nun çok net bir şekilde hareket ettiği duyuluyor.
ALGI OPERASYONU
Yıldırım, bazı vakıflara para aktarıldığı iddialarının da ortaya atıldığına değinerek, “Belediyeler vakıflara nakdi kaynak aktaramaz. Arazi, bina verir. Vakıflar ne yapıyor peki. Vakıflara nakdi bir kuruş yardım yapılmamıştır. Yapamaz belediyeler. Burada algı operasyonuna gerek yok. Bu vakıflar öğrenci yurtları yapıyor, eğitime destek veriyor, sosyal faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri yapıyor. Yaptıkları iş tamamen kamu yararı. FETÖ’nün nasıl beyin yıkamak için gençleri devşirip sonunda da 15 Temmuz gibi belayı başımıza sardıysa, vakıflar da o tehlikeleri bir daha yaşamamak için bu işleri yapıyor” dedi.
FETÖ YORUMCUSU!
Uzun yıllar FETÖ’nün tv kanallarında yorumculuk yapan CHP Adayı İmamoğlu, “FETÖ uygulamalarını nasıl olduğunu ben bilmem, anlamam o işten. Onlarla hiçbir temasım olmadı. Siyaset öncesi eleştiren siyasette de buna devam eden birisiyim” dedi.
Yıldırım canlı yayının yapıldığı stüdyoya Semiha Yıldırım’la geldi.
MİLLETTEN ÖZÜR DİLEMELİ
İmamoğlu’nun yalanı alışkanlık haline getirdiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti: “En son sizinle yaşadık Ne dedi? ‘Soruları İsmail Bey’den aldı’ dedi. Siz de almadığınız yönünde açıklama yaptınız. Ondan sona ‘Saadet adayının çocuğu İGDAŞ’tan çıkarıldı...’ Kendisi çıktı, yalanladı. ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi israfın içinde.’ dedi. ‘Web sitesine sadece 80 milyon harcanmış.’ dedi. Sayıştay raporlarıyla yalanlandı. En yakın arkadaşı Fatih Portakal bile yayınında dedi ki ‘Bu Ordu işi olmadı, yanlış olmuştur. Bizde görüntüler var RTÜK’e takılacağız diye yayınlamıyoruz.’ dedi. Bence kabul etseydi Ekrem Bey, özür dileseydi iş bitmişti ama iki gün sonra düşündü, taşındı, ‘basitlik’ diye bir icatta bulundu. Aslında şimdi validen özür dilemesi gerekir demiştim. Şimdi İstanbullulardan ve milletten özür dilemesi gerekir çünkü millete yalan söylemiştir.”
İMAMOĞLU İLKELİ OLMALI
İmamoğlu’nun dile getirdiği Sayıştay raporunda, son 5 yılda 753 milyon liralık zarardan bahsedildiği iddiasının sorulması üzerine Yıldırım, Sayıştay raporunda öyle bir rakam olmadığını söyledi. Raporda sadece 108 bin liralık bir usulsüz işlemden bahsedildiğini dile getiren Yıldırım “Bu yalan, yalan. Yalan olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı, defalarca. ‘Doğru değil’ diyelim, Ekrem Bey alınmasın. Arkadaşımızın maalesef bu konularda daha ilkeli davranmasını beklerim” ifadesini kullandı.
CHP ADAYI'NI AA YALANLADI
AA’dan yapılan açıklamada, CHP Adayı İmamoğlu’nun, ortak yayında defalarca Anadolu Ajansı’nın adını anarak bir kez daha ajansı haksız itham edip hedef gösterdiği belirtildi. Açıklamada, “AA, 31 Mart öncesindeki 6 seçimde de açılan sandık oranı yüzde 99’a ulaştığında nihai sonucun açıklanmasını YSK’ye bırakmıştır. 31 Mart’ta yapılan uygulama diğer seçimlerden farklı değildir” denildi.
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