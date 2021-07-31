Minibüs ve taksi dolmuşu esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Taksiye dönüşüm'' teşekkürü

AA 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:41 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:03

Orman yangınlarından etkilenen bölgede incelemelerde bulunmak için Antalya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı Devlet Konukevi girişinde esnaf temsilcileri karşıladı.

Aracından inerek vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan'a esnaf temsilcileri tarafından çiçek verildi.

Görüşmeye ilişkin gazetecilere konuşan İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge, "Biz Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettik. Minibüslerimizin taksiye dönüşümünden ötürü, emeklerinden dolayı teşekkür ettik. Esnafımızın yanında olduğunu ifade ettik. Kendileri de 'Hayırlı olsun.' dediler. " ifadelerini kullandı.

Gebze-Harem Minibüsçüleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramis Yılmaz ise "Minibüslerin taksiye dönüşümü için teşekkür ettik. Onlar da her zaman yanımızda olduklarını ifade etti. Kendilerini uğurladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi geçtiğimiz perşembe günü oy birliğiyle kabul edilmişti.



Karara göre 6 bin 350 minibüs arasından kura yöntemiyle belirlenecek esnafa taksi plakası verilecek.