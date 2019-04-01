Minik Aybüke ile oy kullandılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar da Kandilli İlkokulu’nda bulunan 2233 numaralı sandıkta oy verdi.
Kızları Canan Aybüke Bayraktar ile sandığa giden Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, oy verme işlemini tamamladıktan sonra okulda görevli olan sandık görevlileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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