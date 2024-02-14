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Politika

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarih verdi: Türkiye'yi ziyaret edeceğim

Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklayan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 'Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek' dedi.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 17:46 - Güncelleme:
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarih verdi: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
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Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiri imzalamasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Erdoğan'ın ülkesini on yılı aşkın bir süre sonra ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldıklarına değinen Sisi, "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Batı Şeria'daki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyim." diye konuştu.

Sisi, Türkiye ile işbirliği vurgusu yaparak, "Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek." dedi.

Türkiye-Mısır ilişkilerine değinen Sisi, "Yakın zaman içerisinde (Türkiye ile) 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın kendisini Türkiye'yi ziyaret etme davetinde bulunduğuna değinen Sisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine icabet etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesinde bulundu.

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