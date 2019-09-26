Mısır Diktatörü Sisi ile aynı masaya oturmadı
Başkan Erdoğan, BM tarafından devlet liderlerine verilen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu öğle yemeğine Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin de katıldığını görünce yemeğe katılmadan salonu terk etti.
Erdoğan, geçtiğimiz yılda da Sisi’nin bulunması nedeniyle yemek masasına oturmadan salondan çıkmıştı. Yemek masasında Trump’ın yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da yer aldı.
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