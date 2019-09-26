Mısır Diktatörü Sisi ile aynı masaya oturmadı Başkan Erdoğan, BM tarafından devlet liderlerine verilen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu öğle yemeğine Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin de katıldığını görünce yemeğe katılmadan salonu terk etti.