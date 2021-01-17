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Politika

Mısır, Türkiye'nin Sahel Bölgesi'ndeki varlığından rahatsız oldu

Türkiye'nin Sahel ülkeleriyle olan ilişkilerinden rahatsız olan Mısır'ın bölgeye yönelik girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Star.com.tr17 Ocak 2021 Pazar 09:20 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 09:20
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Libya'da istediklerini gerçekleştiremeyen darbeci Hafter destekçisi Mısır, Türkiye'nin Sahel ülkeleriyle olan ilişkilerinden rahatsız oldu.

Mısır basını, başkent Kahire'nin Mali'deki Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'ndaki (MINUSMA) varlığını güçlendirmeye ve Moritanya, Çad, Mali, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan G5 Sahel kuvvetlerine askeri eğitim sağlamaya karar verdiğini yazdı.

Sisi yönetiminin, dış politikayı Türkiye ile rekabete dönüştürdüğüne dikkat çeken Mısır basını, Kahire'nin dış politikasının merkezinde yer almayan Afrika'nın Sahel bölgesini potansiyel bir rekabet alanı haline getirdiğini yazdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Sahel bölgesine elçiler gönderdiği belirtilen haberde Mısır'ın Türkiye'nin bölgedeki varlığını açıkça dengelemeye çalıştığı ifade edildi.

Star.com.tr

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