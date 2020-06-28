Mısır'a Türkiye tavsiyesi: BAE'den uzak dur

Star.com.tr 28 Haziran 2020 Pazar 12:44 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 12:45

Orta Doğu basınında dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. Makalede Rönesans Barajı ve Libya üzerinden Mısır'a bazı tavsiyelerde bulunuldu.



ASKERİ TEHDİT DİPLOMATİK BAŞARISIZLIĞININ BİR KANITI

Askeri tehditlerde bulunmanın siyasi ve diplomatik başarısızlığın bir kanıt olduğu ifade edilen makalede Mısır'ın bu tarz söylemlerden kaçınması gerektiği belirtildi.

MISIR ORDUSUNUN LİBYA MÜDAHALESİ İSRAİL'İN ÇIKARINA

Mısır ordusunun Libya'ya dahil edilmesinin İsrail çıkarlarına hizmet edeceği belirtilen yazıda Mısır'ın İsrail-Filistin konusunda dış politikasını yeniden gözden geçirmesi tavsiyesinde bulunuldu.

SİSİ, TÜRKİYE'NİN LİBYA'DAKİ VARLIĞINDAN ENDİŞELİ

Türkiye'nin Libya'daki varlığının Sisi'yi endişelendirdiği vurgulanan yazıda diyalog kurmanın Mısır için işe yaramaz askeri seçeneklerden bin kat daha iyi olduğu ifade edildi.

MISIR, TÜRKİYE İLE KONUŞMALI, BAE'DEN UZAK DURMALI

Makalede, "Mısır'ın çevresinde tehlikeli bir zincir var, ancak çözüm basit. Mısır, Türkiye ve Sudan ile konuşmalı ve kendisini çıkarları için kullanan İsrail, Suudi Arabistan, BAE ve diğer müttefiklerden uzak durmalı" ifadelerine yer verildi.

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