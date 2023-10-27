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Politika

Mısırlı mevkidaşıyla görüşen Bakan Bolat: Türkiye ve Mısır önemli güç merkezleridir

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh ile görüşen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye ve Mısır, 200 milyona yaklaşan toplam nüfusları, 1,5 trilyon dolara yaklaşan toplam gayri safi milli hasılaları ve 800 milyar dolara yaklaşan ticaret hacimleriyle önemli güç merkezleridir ve işbirliğimiz çok daha büyük bir potansiyeli barındırmaktadır.' dedi.

AA27 Ekim 2023 Cuma 17:44 - Güncelleme:
Mısırlı mevkidaşıyla görüşen Bakan Bolat: Türkiye ve Mısır önemli güç merkezleridir
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır'ın başkenti Kahire'deki iki gün sürecek temaslarına başladı.

Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh'in daveti üzerine beraberindeki iş insanı heyetiyle Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etti.

Bolat ve Saleh, ilk olarak Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bolat, Kahire ziyaretinde bir araya geldiği Saleh ile iki ülke arasındaki ekonomik gelişmeleri, ticaret, yatırımlar ve müteahhitlik alanında ortak çalışılabilecek projeleri ele aldıkları çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bolat, iki ülkenin ekonomik potansiyeline dikkati çekerek, "Türkiye ve Mısır, 200 milyona yaklaşan toplam nüfusları, 1,5 trilyon dolara yaklaşan toplam gayri safi milli hasılaları ve 800 milyar dolara yaklaşan ticaret hacimleriyle önemli güç merkezleridir ve işbirliğimiz çok daha büyük bir potansiyeli barındırmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin ve her alanda güçlenen ilişkilerimizin bölgemiz için son derece önemli olduğu inancındayız." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından her iki bakanın katılımıyla Mısır-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ile Mısır Sanayi Federasyonu (FEI) Başkanı Mohamed Zaki Al-Sewedy de katıldı. Olpak ve Sewedy, toplantının ardından düzenlenen törenle DEİK ile FEI arasındaki mutabakat zaptını imzaladı.

İki gün sürecek geziyle Türkiye ile Mısır iş dünyası arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ileri seviyeye taşınması hedefleniyor.

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