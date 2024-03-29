İSTANBUL 24°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2024 Cuma / 20 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3746
  • EURO
    34,9687
  • ALTIN
    2325.52
  • BIST100
    9089.07
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İşte masadaki konular... MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşecek
Politika

İşte masadaki konular... MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşecek

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir araya gelecek. Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alınacak.

AA29 Mart 2024 Cuma 10:55 - Güncelleme:
İşte masadaki konular... MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşecek
ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bugün bir araya gelecek.

Görüşmede, ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin konular ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'YE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez ABD Başkanı Joe Biden'in resmi davetlisi olarak Washington'a gidiyor.

9 Mayıs'ta yapılması planan ziyarette iki lider Beyaz Saray'da birayaya gelecekler. Gündemde kritik başlıklar var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'le uluslararası zirvelerde görüşmeler gerçekleştirmiş, son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir bir araya gelmişlerdi. İki lider ilk kez Oval Ofis'te buluşacak.

MASADA KRİTİK BAŞLIKLAR VAR

Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve savunma alanındaki işbirlikleri masadaki kritik başlıklar olacak.

Cumhurbaşkanı, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının kalıcı olarak durması gerektiği mesajını ve iki devletli çözüm şartını bir kez daha yüz yüze Biden'a iletecek. F-16 tedarik ve modernizasyon sürecinin hızlanması da ele alınacak.

Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele, ABD'nin YPG'ye olan desteğinden duyulan rahatsızlık da gündeme gelecek konular arasında.

  • İbrahim Kalın
  • ABD ziyareti
  • DEAŞ mücadelesi
  • Erdoğan ziyareti
  • PKK mücadelesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.