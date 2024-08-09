MİT'in yönettiği takas operasyonu! Lang: Türkiye'nin uzmanlık düzeyini gösteriyor

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, İstanbul Avcılar'da bulunan ve kazı çalışmalarının devam ettiği Bathonea Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Lang, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı, Polonya'ya sığınan Ukraynalılar gibi güncel konulara ve antik kent ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Polonya'nın 1988 yılında Filistin Bağımsızlık Bildirgesini tanıyan ilk ülkelerden biri olduğuna işaret eden Lang, "Varşova'da Filistin Büyükelçiliğimiz var ve bu da aslında bu konudaki tutumumuz hakkında çok şey anlatıyor." dedi.

Lang, hem 7 Ekim'de hem de Gazze'deki sivillere insani yardım götürmeye çalışırken hayatını kaybedenler arasında Polonya vatandaşlarının da olduğunu belirterek, "Şahsen ben bölgeyi, Orta Doğu'yu büyük bir jeopolitik satranç tahtası olarak görmüyorum, gerçek insanların gerçek dramlar yaşadıkları bir yer olarak görüyorum." diye konuştu.

- "MÜMKÜN OLDUĞUNCA UZUN SÜRE POLONYA'DA KALABİLMELERİ İÇİN GERÇEKTEN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"



Rusya-Ukrayna savaşı başladığında Polonya'da olduğunu, o dönemde her hafta yaklaşık yarım milyon olmak üzere bir ay içinde 2 milyona yakın Ukraynalının Polonya'ya sığındığını dile getiren Lang, "Tek bir mülteci kampı bile açmadık. Hepsi Polonyalı aileler tarafından kabul edildi ki, bu kesinlikle eşi benzeri görülmemiş bir durumdu." ifadesini kullandı.

Lang, Polonya'nın Ukraynalı göçmenler için en iyi koşulları oluşturmaya çalıştığını belirterek, hazırlıklı olmamalarına rağmen özellikle eğitim konusunda iyi koşullar sağladıklarını söyledi.

Ukraynalıların Polonya'da tüm temel haklara sahip olduğunu, sosyal güvenlik numarasıyla sağlık hizmetlerine, eğitime ve işgücü piyasalarına erişim sağlayabildiklerinin altını çizen Lang, "Mümkün olduğunca uzun süre Polonya'da kalabilmeleri için gerçekten elimizden geleni yaptık." diye konuştu.

- "(UKRAYNA'NIN RUSYA ALEYHİNE AÇTIĞI SOYKIRIM DAVASI) BU KONUDAKİ HASSASİYETİMİZ APAÇIK ORTADA"



Polonya'nın, Ukrayna'nın Rusya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasına müdahil olma kararı hakkında da konuşan Lang, "Hepimiz Buça'daki toplu mezarları gördük." dedi.

Lang, Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında 6 milyon vatandaşını kaybettiğini hatırlatarak, "Bu konudaki hassasiyetimiz apaçık ortada diyebilirim." ifadesini kullandı.

- "(MİT'in yönettiği takas operasyonu) Türkiye'nin hassas konuların ele alınmasındaki uzmanlık düzeyini de gösteriyor"

Büyükelçi Lang, geçen hafta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinasyonunda Ankara'da gerçekleşen esir takası konusunda da "Bence bu takas, Türkiye'nin uluslararası arenada oynadığı çok önemli rolü gösteriyor, ayrıca çok ama çok hassas konuların ele alınmasındaki uzmanlık düzeyini de gösteriyor." dedi.

- "ARKEOLOJİ ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİ TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ALANINI OLUŞTURUYOR"



Bathonea Antik Kenti'ni ziyareti vesilesiyle arkeolojik çalışmaların Türkiye-Polonya ilişkilerindeki yerine değinen Lang, "Arkeoloji alanındaki işbirliği Türkiye ile ilişkilerimizin çok önemli bir alanını oluşturuyor. Bu nedenle Türkiye'de çalışan uzmanlarımızın faaliyetlerine özel önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Lang, Bathonea'da çalışan Polonyalı arkeoloji öğrencilerinin neler yapmak istediklerini kendi gözleriyle görmek istediğini, Türk meslektaşlarıyla kurdukları yüksek düzeyli ve kaliteli işbirliğinden ve Türk makamlarından aldıkları destekten de etkilendiğini kaydetti.

Polonyalı arkeologların Türkiye'de farklı kazılarda görev aldığını belirten Lang, Polonyalı uzmanlara göre bu konuda Türkiye'nin çok önemli bir yer olduğunu aktardı.

İstanbul Avcılar'da bulunan ve kazı çalışmalarının devam ettiği Bathonea Antik Kenti'ni ziyaretinde Lang'a, Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik ve Bathonea Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün eşlik etti.

Bathonea Antik Kenti Kazı Başkanı Aydıngün, Lang ve Lesniak'a antik kent ve kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Lang, Bathonea Antik Kenti kazısına katılan Polonya Bilimler Akademisinden 12 arkeolog ve mimarda oluşan yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.