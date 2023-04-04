Moskova'da kritik 4'lü toplantı başladı

Rusya Dışişleri Bakanlığında, Bakan Sergey Lavrov'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık ediyor.

Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esed rejimini temsilen de Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılıyor.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Moskova görüşmeleri, 4 ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılması arzu edilen toplantı için bir anlamda zemin yoklaması olacak.

Taraflar, bakanların hangi gündemle toplanabileceği ve hangi işbirliği alanlarını değerlendirebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.