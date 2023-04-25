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Politika

Moskova'daki 4'lü toplantıya ilişkin Türkiye ve Rusya'dan açıklama

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Türkiye, Rusya, Suriye ve İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları arasında Moskova'da yapıcı havada gerçekleştirilen dörtlü toplantıda, tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarının teyit edildiği, Suriye'de ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için bu formattaki toplantıların devamının önemine vurgu yapıldığı bildirildi.

AA25 Nisan 2023 Salı 15:03 - Güncelleme:
Moskova'daki 4'lü toplantıya ilişkin Türkiye ve Rusya'dan açıklama
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MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye İstihbarat başkanlarının Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin şu bilgiler verildi:

"Suriye'deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alınmıştır.

Taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etmişlerdir. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda, Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır."

RUSYA: DÖRTLÜ TOPLANTIDA TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN NORMALLEŞTİRİLMESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı binasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi ele alındı. Zirvenin ardından Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Suriye'de güvenliğin güçlendirilmesi ve Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik somut adımlar ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

"TARAFLAR, SURİYELİ MÜLTECİLERİN ÜLKELERİNE DÖNMELERİ İÇİN ÇABALARIN YOĞUNLAŞTIRILMASI GEREKTİĞİNİ YİNELEDİ"

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü konusunun da masaya yatırıldığı belirtilerek, "Tüm terör tehditlerine karşı Suriye'deki tüm aşırılık yanlısı gruplarla mücadele konusuna özel önem gösterilmektedir. Görüşmeler sonucunda taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma hedeflerini ve Suriyeli mültecilerin anavatanlarına bir an önce dönmeleri için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini yineledi" denildi. Tüm tarafların Suriye ve bölgede istikrarın sürdürülmesi için görüşmelerin devam ettirilmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.

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