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Politika

Mossad'a yönelik operasyonlara ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mossad'a yönelik yapılan operasyonlara ilişkin 'Casusluk soruşturmaları yeni değil, şu an 34 gözaltı var. Hakkında işlem yapılan kişi sayısı 100'ü geçmiş durumda, 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı' dedi.

4 Ocak 2024 Perşembe 12:12 - Güncelleme:
Mossad'a yönelik operasyonlara ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
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Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mossad'a yönelik yapılan operasyonlara ilişkin "Casusluk soruşturmaları yeni değil, şu an 34 gözaltı var. Hakkında işlem yapılan kişi sayısı 100'ü geçmiş durumda, 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'ın Can Atalay kararı ile ilgili, "Yargıtay'ın verdiği kesinleşmiş hüküm söz konusu. Bu kesin hüküm de Meclis gündeminde. Anayasal düzene ilişkin suç dokunulmazlık kapsamı dışında. Önümüzdeki süreci göreceğiz" dedi.

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