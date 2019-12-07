MSB: Nobel Edebiyat Ödülü’nün soykırım destekçisi Peter Handke’ye verilmesini kınıyoruz
Milii Savunma Baakanlığı, Nobel Edebiyat Ödülü’nün soykırım destekçisi Peter Handke’ye verilmesine tepki gösterdi
- star.com.tr
Milii Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç’in en büyük destekçisi ve soykırımın inkârcısı Peter Handke’ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz." dedi.
Milli Savunma Bakanlığı " Vicdan sahibi her insanı derinden yalaralaycak, Nobel ödüllerini bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz" dedi.
2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç’in en büyük destekçisi ve soykırımın inkârcısı Peter Handke’ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz. pic.twitter.com/jNiThHKkSb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2019
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