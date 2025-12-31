SDG'nin entegrasyonu! MSB: Suriye inisiyatif alırsa Türkiye destek olur

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin beka ve güvenliğine yönelik tehdit unsurlarıyla mücadelesini sınırlar ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda, yapılan operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları söyledi:

Hafta içerisinde, 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmaları sürdürülmüş, Münbiç'te 4 kilometre tünel imha edilmiştir. Böylece yıl içerisinde teslim olan terörist sayısı 111 olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 741 kilometreye ulaşmıştır."

- HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudut güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 136 kişinin yakalandığını, 1186 kişinin ise engellendiğini belirtti.

Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızdaki başarının rakamlara da yansıdığını ifade eden Aktürk, şunları kaydetti:

"2025 yılında, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 942, engellenen kişi sayısı da 66 bin 794 olmuştur. Ayrıca keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından, Hakkari ve Van hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde bu hafta ele geçirilen 101 kilogram uyuşturucu ile birlikte bu yıl ele geçirilen 1982 kilogram uyuşturucu madde kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadele ve hudut güvenliğinde elde edilen başarı ve etkinliğin çıtasını 2026 yılında daha da yukarılara taşıma azim ve kararlılığındadır."

- BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol oynamaya devam ettiğini söyledi.

Aktürk, Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "üçlü girişim" kapsamında 8 Ocak'ta Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu "Komite Toplantısı"nın Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığında, "Görev Grubu Komuta Devri ve Aktivasyon Töreni"nin ise İstanbul Boğaz Komutanlığında düzenleneceğini belirtti.

9-18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8'inci aktivasyon faaliyeti kapsamında, Batı Karadeniz'de "Sürüklenen Mayın Keşif/Gözetleme Faaliyeti" icra edileceğini dile getiren Aktürk, "Aktivasyon kapsamında ayrıca Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Priboy ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Ghiculescu tarafından 7-10 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirilecektir." dedi.

- İSRAİL

İsrail'in, iki yılı aşkın süredir bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmaya ve hukuksuzluğa devam ettiğini aktaran Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum ise İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız katliamlarını ve insanlık dışı uygulamalarını durdurmakta, bölge ülkelerinin egemenliğine yönelik tehditlerini ve bölgede yarattığı kaosu engellemekte yetersiz kalmaktadır. Gelecek yılın, bölgeye ve Filistin'e barışın geldiği, Filistin halkının yaşam hakkına kavuştuğu, bölgesel güven ve istikrarın sağlandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz."

- EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, operasyon ve görevlerinin yanı sıra çok boyutlu tehdit ortamına uyum sağlamak ve yüksek hazırlık seviyesini muhafaza etmek amacıyla eğitim-tatbikat faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda, 15-26 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen ve SAT timleri ile Pakistan İkbal Timlerinin yer aldığı Türkiye-Pakistan Ayyıldız Tatbikatının başarıyla tamamlandığını belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Böylece, 1 Ocak'tan itibaren 45'i NATO, 29'u milli, 59'u davet ve 24'ü özel olmak üzere toplam 157 tatbikat başarıyla icra edilmiştir. Türkiye-Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri İşbirliği Toplantısı, 5-9 Ocak 2026 tarihleri arasında ülkemizde gerçekleştirilecektir. NATO Güvence Tedbirleri çerçevesinde Havadan İhbar Kontrol Uçağımız, 30 Aralık'ta Romanya hava sahasında görev yapmıştır. Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı dolayısıyla düzenlenen 'Bu toprakta izin var' anma etkinliği kapsamında Sarıkamış/Kars'ta 3 adet F-16'mız ile 4 Ocak'ta muharip uçak geçişi icra edilecektir."

Bu yılın Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı açısından başarılı bir yıl olduğunu ifade eden Aktürk, "Uluslararası müsabakalarda 2024 yılında 20 kupa ve 93 madalya alan sporcularımız, 2025 yılında 13 rekor kırarak 35 kupa ve 207 madalya kazanmıştır." dedi.

- SAVUNMA SANAYİ VE ENVANTERE YENİ GİREN SİSTEMLER

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü, modern ile etkin savunma kapasitesinin yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle geliştirilmesi çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Bu kapsamnda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, modernize edilen M60T tankı, KARAOK Tanksavar Silah Sistemi, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A ile, MİLKED Elektronik Destek Sistemi (3A3), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Ayrıca hafta içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından, çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, BALKIN 130 milimetre (ÇAF-S) karşı tedbir mühimmatı seri üretime hazır hale getirilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında 7'nci T-70 helikopteri ile çeşitli miktarlarda Hassas Güdüm Kiti (HGK-84), Lazer Güdüm Kiti (LGK-82), Elektronik Harp Podu envantere alınmıştır."

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sürekli değişen ve çeşitlenen tehditlere karşı tüm harekat alanlarında etkin, esnek ile yüksek teknolojiye dayalı bir yapı oluşturma çabasını kararlılıkla devam ettirdiğini belirtti.

2026 yılında da yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle desteklenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydeden Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda, başta Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemimiz Çelik Kubbe, İnsansız Savaş Uçaklarımız Kızılelma ve Anka-3 olmak üzere insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede silah sistemlerinin geliştirilmesi, mavi vatanımız ve çevre denizlerin yanı sıra ilgi alanımız olan tüm denizlerde donanmamızın yeteneklerini genişleterek daha güçlü hale getirilmesi amacıyla içerisinde TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, Milli Denizaltımız ve Milli Uçak Gemimizin de yer aldığı 39 geminin tersanelerimizde aynı anda inşası ve yeni sistemlerin envantere kazandırılması çalışmaları kararlılıkla sürdürülecektir. Ayrıca, yapay zeka destekli komuta kontrol sistemleri, Siber savunma ve siber harekat yetenekleri, otonom sistemler ve büyük veri analizine dayalı karar destek altyapıları gibi kritik alanlarda yerli ve milli çözümlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yüksek caydırıcılık kapasitesini daha da artıracak, böylece, geleceğin muharebe konseptini şekillendiren stratejik bir üstünlük seviyesine ulaşacaktır."

- ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım ve temin faaliyetlerinin planlanan takvim çerçevesinde devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda, 26 Aralık 2025'te başlayan Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Memur ve Sözleşmeli Personel Temini başvurularının 25 Ocak'a kadar devam edeceğini belirten Aktürk, "2-18 Ocak 2026 tarihleri arasında 'Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er, 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları yapılabilecektir." diye konuştu.

Aktürk, konuşmasında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda yeni yılda da milletimizin huzur ve güvenliği ile daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, üstlenmiş olduğu tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. 2026 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, başarı ve mutluluk, bölgemize ve dünyaya ise daha fazla barış, huzur ve istikrar getirmesi temennisiyle milletimizin yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz."

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamalar yapıldı.

Basın mensuplarının F-35 tedarikine ilişkin soruları üzerine Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor."

Bakanlık Suriye'deki son duruma yönelik sorular üzerine ise, "SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezi otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG'nin bu tavrı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir. Suriye hükümetiyle 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda yakın işbirliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır." açıklamasını yaptı.