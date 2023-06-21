Muhalefet kanadından dikkat çeken açıklama: Ankara ve İstanbul'u Cumhur İttifakı kazanacak

Seçimlerde alınan yenilgi sonrası kongreye hazırlanan İYİ Parti'de, parti içi kaosun yanında 'ittifaka devam edilecek mi yoksa sonlandırılacak mı' tartışması da devam ediyor. CHP yandaşı gazeteci Saymaz, kongre sürecine dair kulis bilgilerini paylaştı. Saymaz, Akşener'in kongrede yapacağı konuşmada Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edeceğini iddia etti.ifadesini kullanan Saymaz,dedi.

"YEREL SEÇİMLERDE İSTANBUL, ANKARA, ADANA VE MERSİN KAYBEDİLECEK"



Bu iddiasına ilişkin fondaş Sözcü TV yayınında konuşan Saymaz, yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP'nin ortak aday çıkarmasının zor olduğunu vurgulayıp, "Ayrılığın devam etmesi halinde Cumhur İttifakı karşısında İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya kaybedilebilir" dedi.

SUNUCU ŞAŞTI KALDI

Bu sözler karşısında sunucunun şaşkınlığını gizleyemedi ve "Bunun üzerine ne söyleyeyim bilemedim." diye konuştu.