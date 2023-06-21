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Politika

Muhalefet kanadından dikkat çeken açıklama: Ankara ve İstanbul'u Cumhur İttifakı kazanacak

CHP yandaşı olarak tanınan gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin kurultayında CHP ile kurulan ittifaktan sert sözlerle ayrılacağını ileri sürdü. İttifaktaki krize değinen Saymaz, yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP'nin ortak aday çıkarmasının zor olduğunu belirterek, 'Ayrılığın devam etmesi halinde Cumhur İttifakı karşısında İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya kaybedilebilir.' dedi.

21 Haziran 2023 Çarşamba 19:19 - Güncelleme:
Muhalefet kanadından dikkat çeken açıklama: Ankara ve İstanbul'u Cumhur İttifakı kazanacak
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Seçimlerde alınan yenilgi sonrası kongreye hazırlanan İYİ Parti'de, parti içi kaosun yanında 'ittifaka devam edilecek mi yoksa sonlandırılacak mı' tartışması da devam ediyor. CHP yandaşı gazeteci Saymaz, kongre sürecine dair kulis bilgilerini paylaştı. Saymaz, Akşener'in kongrede yapacağı konuşmada Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edeceğini iddia etti. "Meral Akşener kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edecek." ifadesini kullanan Saymaz, "O konuşmada bu ittifaka dair, seçim sürecine dair sert ve köşeli cümleler kuracak." dedi.

"YEREL SEÇİMLERDE İSTANBUL, ANKARA, ADANA VE MERSİN KAYBEDİLECEK"

Bu iddiasına ilişkin fondaş Sözcü TV yayınında konuşan Saymaz, yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP'nin ortak aday çıkarmasının zor olduğunu vurgulayıp, "Ayrılığın devam etmesi halinde Cumhur İttifakı karşısında İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya kaybedilebilir" dedi.

SUNUCU ŞAŞTI KALDI

Bu sözler karşısında sunucunun şaşkınlığını gizleyemedi ve "Bunun üzerine ne söyleyeyim bilemedim." diye konuştu.

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