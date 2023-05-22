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Politika

Muhalefet yandaşları şaşırtmadı! Oğan için linç girişimi başlattılar

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının hemen ardından muhalefet kanadından linç girişimi başlatıldı.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 20:52 - Güncelleme:
Muhalefet yandaşları şaşırtmadı! Oğan için linç girişimi başlattılar
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Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ilk turunda 5.17 oranında oy alan Oğan, seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı. Bu açıklamaların hemen ardından Millet İttifakı destekçileri sosyal medya üzerinden Oğan'ı linçlemeye başladı. Bu skandal girişimlerin başında ise CHP destekçisi gazeteciler ve siyasiler yer alıyordu.

FATİH PORTAKAL: NE FARKI KALDI

Gazeteci Fatih Portakal paylaşımında, 'İktidar karşıtı söylemlerden AKP'yi destekleme noktasına nasıl geldi? Bir Soylu'dan bir Kurtulmuş'tan bir Hulki Cevizoğlu'ndan ya da Mehmet Ali Çelebi'den ne farkı kaldı Sinan Oğan'iın Savrulma fena...' ifadelerini kullandı.

YARKADAŞ'TAN SİNAN OĞAN PAYLAŞIMI

CHP'li Barış Yarkadaş ise 'Sinan Oğan'ı takibi bıraktım...' paylaşımını yaptı.

Bir paylaşım daha yapan Yarkadaş, 'Sinan Oğan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Halkın umutlarını sömürdüğü için tarihe geçecek... Kendisi için 'mezar soyguncusu' diyenlerle kol kola girerek tarihte hak ettiği yeri alacak...Şimdi daha çok çalışma ve @kilicdarogluk 'nu cumhurbaşkanı yapma zamanıdır.' dedi.

YILMAZ ÖZDİL: AĞZIYLA KUŞ TUTSA...

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sinan Oğan'ın kararıyla ilgili paylaşım yaptı.

Özdil paylaşımında, 'Muhalefet partilerinin adayı olarak oy isteyen Sinan Oğan, iktidar partilerine biat etti, AKP karşıtı milliyetçi gençlerin umudu olarak başladı, Hizbullahçıların değneği olarak tamamladı, bundan böyle ağzıyla kuş tutsa, güvenilir siyasetçi olabilmesi imkansız.' dedi.

UĞUR DÜNDAR: HAYIRLI YOLCULUKLAR

Gazeteci Uğur Dündar, paylaşımında Sinan Oğan'ı hedef aldı.

Dündar açıklamasında, 'Sinan Beyi ilk kutlayanlar HÜDA PAR milletvekilleri olmuştur!.. Yakışır! Hayırlı yolculuklar!..' ifadelerini kullandı.

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