ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasının hemen ardından muhalefet kanadı kendine yakışanı yapmakta gecikmedi.

Oğan bugün yaptığı açıklamada, müzakere ve istişareler ile tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Sinan Oğan, Erdoğan'a desteğini açıkladı Kılıçdaroğlu nefret diline sarıldı

Ancak bu gelişme sonrası ise Yedili Masa ve destekçilerinden Oğan'a karşı linç operasyonları düzenlenmeye başlandı.

Bu operasyonların fitilini de Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ateşledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan HDP ve Kandil destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli." ifadeleriyle saldırarak Sinan Oğan'ı vatan haini olmakla itham etti.