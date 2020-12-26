26 Aralık 2020 Cumartesi 23:32 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:35

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde bakanların sunum yapmasını eleştiren muhalefete yanıt verdi. Uçum “Atanmışların seçilmiş Cumhurbaşkanının programını uygulamasını, takip etmesini ve savunmasını istemeyenler aslında bürokratik vesayet özlemi içindedir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, bakanların TBMM’deki bütçe sunum yapması tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tartışmanın merkezinde ‘seçilmiş-atanmış ilişkisi’ olduğunu belirten Uçum, hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem’ni ‘tek adam’ yönetimi olarak görüp hem de bakanların konuşmasını eleştiren muhalefetin bu tavrının çelişki olduğunu söyledi.

Muhalefetin her konuda Cumhurbaşkanı’nın açıklama yapması beklentisinin kolektif yönetim tarzına aykırı olduğuna dikkat çeken Uçum “Cumhurbaşkanın ekibinin aktif çalışmasından rahatsız olanlar kendileriyle çelişmekte ve tutarsızlığa düşmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Seçilmiş iradeler kendi seçtikleri ekiple çalışma hakkına sahiptir”diyen Uçum, mevcut sistemde seçilmiş iradenin atadığı kişilerden taahhüt ettikleri programı uygulamalarını ve takip etmelerini beklediklerini hatırlattı.

Uçum şöyle konuştu:

"Halkın seçtiği Cumhurbaşkanının halka taahhüt ettiği siyasi programdan oluşan hükümet programını kendi ekibiyle uygulaması ve kolektif bir çalışma yapması en doğal demokratik hakkıdır."

Eski sistemde üst bürokrasinin seçilmiş iradeye karşı “gerçek anlamda” sorumlu olmadığınının altını çizen Uçum, “Atanmışların seçilmiş Cumhurbaşkanının programını uygulamasını, takip etmesini ve savunmasını istemeyenler aslında bürokratik vesayet özlemi içindedir.” diye konuştu.

Uçum yaptığı paylaşımlarda “Atanmışların seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı sorumluluğuna karşı çıkanlar aslında bürokrasinin halka karşı sorumlu olmasını istemeyenlerdir.” değerlendirmesinde bulundu.