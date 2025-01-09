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Politika

Muhalefetten ''pırlanta'' yalanı! Akbaşoğlu'ndan tepki: Hakikate iftira attılar

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bir pırlanta firması arasında anlaşma yapıldığı' iddialarına ilişkin, 'Bahse konu firma ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında herhangi bir özel anlaşmanın söz konusu olmadığı basın açıklamasıyla duyurulduğu halde bunu gerçekmiş gibi ortaya koymak hakikate iftiradır, bu bir itibar suikastıdır.' dedi.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 08:56 - Güncelleme:
Muhalefetten ''pırlanta'' yalanı! Akbaşoğlu'ndan tepki: Hakikate iftira attılar
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TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefet partilerinin grup başkanvekillerinin bazı konuları çarpıttığını kaydeden Akbaşoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile pırlanta firması arasında anlaşma yapıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Sanki pırlanta firmasıyla sözleşme, anlaşma yapılmış gibi bir şey takdim ediliyor" diyen Akbaşoğlu, bu konuda Bakanlığın açıklama yaptığını anımsattı.

Firmaların çalışanlarla ilgili kampanyalar düzenlediğini dile getiren Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılbaşı geldiğinde, bütün firmalar Meclis'e, kurumlara, şirketlere, şahıslara, her tarafa tek taraflı bildirimlerde bulunuyorlar. Ama bunun dışında bahse konu firma ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında herhangi bir özel anlaşmanın söz konusu olmadığı basın açıklamasıyla duyurulduğu halde bunu gerçekmiş gibi ortaya koymak hakikate iftiradır, bu bir itibar suikastıdır. Özür dilenmesi gerekir."

Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili de daha önceki dönemlerde iddialarda bulunulduğunu anımsatan Akbaşoğlu, yalanlarla itibar suikastı yapıldığını söyledi.

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