Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu düzenleme TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülüyor. Komisyon tartışmalara sahne oluyor.

Muhalefet partilerin milletvekilleri, bazı hayvan hakları derneklerinin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda salonun yetersiz olduğunu söyleyerek, değişiklik talep etti. Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, talebe olumsuz yanıt verince milletvekillerinin tepkisi arttı. Bunun üzerine Kirişci, toplantıya yarım saat ara verdi. Kirişci, aranın ardından komisyon toplantısının daha büyük olan Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna alındığını duyurdu.

MUHALEFETTEN PROVOKASYON

Öte yandan muhalefet partileri teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyleyerek komisyonu açık açık sabote ederek, provokasyona girişti.

MAHRA'NIN ANNESİNDEN MUHALEFET VEKİLLERİNE TEPKİ

Antalya'da 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, kızının ayakkabılarını havaya kaldırarak teklife karşı çıkan muhalefet milletvekillerine tepki gösterdi. Bazı muhalefet milletvekilleri de ayağa kalkarak Pınar'ın sözlerine tepkilerini dile getirdi.

KOMİSYONDAKİ DETAYLARI 24 TV MUHABİRİ AKTARDI

Teklife ilişkin hayvan severlerden baskı geldiğini aktaran Akbulut, "Meclis'te şu an hayvan severler teklifin çıkmaması için eylem yapıyor. Komisyon 14:00'da toplandı fakat muhalefet milletvekilleri Komisyon'un çalışmasını engelledi ve yer, mekan tartışması yaşandı. Yaklaşık 2 saat sonra Komisyon çalışmalarına başlayabildi. Tartışmalar şu sıra usul üzerinden devam ediyor. Hayvan severler ve çocukları sokak hayvanları yüzünden zarar görenler arasında tartışmalar günlerdir sürüyor. Aynı tablo Plan ve Bütçe Komisyon'unda da yaşandı.