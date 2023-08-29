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Politika

Muharrem İnce, 6'lı Masa'yı topa tuttu: FETÖ'cülerle yakın ilişki kurdular

Altılı masanın Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sürecindeki politikalarını eleştiren Muharrem İnce, FETÖ'cülerle yakın ilişki kurulduğunu söyledi.

AA29 Ağustos 2023 Salı 17:53 - Güncelleme:
Muharrem İnce, 6'lı Masa'yı topa tuttu: FETÖ'cülerle yakın ilişki kurdular
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve il başkanlarının katılımıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İnce, altılı masanın Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sürecindeki politikalarını eleştirerek, FETÖ'cülerle yakın ilişki kurulduğunu, FETÖ'cülerin, kendisi ve partisiyle ilgili sahte dekont ve kasetleri gerçek gibi paylaştıklarını aktardı.

İnce, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi sürecinde adaylığını geri çekme baskısının yerel seçimlerde yapılması durumunda tavrının ne olacağı sorusunu, "Kara kedi her zaman bal yemez. O geçti, bir seferdi. Bir alacağımız var oradan zaten. Milleti kandırdılar, 'Yüzde 60 ile seçimi alıyoruz, çekil.' diye kandırdılar. Yok öyle bir şey." şeklinde cevapladı.

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