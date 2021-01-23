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Politika

Muharrem İnce: CHP, Atatürkçü bir parti değil

Parti kurmaya hazırlanan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, 'CHP yoldan çıktı, ilkelerinden uzaklaştı… Artık Atatürkçü bir parti değil.' diye konuştu.

23 Ocak 2021 Cumartesi 08:50 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 08:50
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Yeni kuracağı partiyle gündemde olan Muharrem İnce, mevcut CHP yönetimi hakkında zehir zemberek ifadeler kullandı. İnce, “Partide tabii ki yanlış şeyler görüyorum. Partinin 2 tane yanlışı var bence; bir, yola çıkmıyor, iki, yoldan çıkıyor. Yoldan çıkıyor derken, ilkelerinden uzaklaştı parti. Atatürk diyemeyen il başkanları var” dedi.

PAZARLIK YAPMIYORUZ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Partiye katılması muhtemel isimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan İnce, “Biz pazarlık yapmıyoruz. Onlar benim arkadaşlarım. Özcan Özer, Yalova’mızın milletvekilidir. Mehmet Ali Çelebi bu ülkede eziyet görmüş bedel ödemiş insanlardan birisidir. Özcan Özer 30 yıllık arkadaşımdır. Hüseyin Avni Aksoy, Atatürkçü yurtseverdir” dedi. 

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