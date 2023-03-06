Zafer Partisi ile Memleket Partisi'nin arasına Mansur Yavaş girdi. 6'lı koalisyonun dağılmasının ardından bir ayrılık haberi de Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nden geldi. Ümit Özdağ, Muharrem İnce'nin WhatsApp'tan mesaj atarak ittifaktan çekildiğini açıkladığını duyurdu.

WHATSAPP GRUBUNA MESAJ ATARAK İTTİFAKTAN AYRILMIŞ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sayın İnce 24 saat önce, 'Ben bu ittifaktan çekiliyorum, hakkınızı helal edin' diyerek 4 genel başkanın bulunmuş olduğu gruba bir mesaj attı." dedi.

Özdağ, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin ittifaktan çekilme nedeninin Mansur Yavaş olduğunu ifade ederken, Muharrem İnce de Özdağ'ı eleştirdi.

"NEDENİ MANSUR YAVAŞ'I ADAYLIĞA DAVET ETMEMİZ"

Ümit Özdağ, "Nedeni bizim Mansur Yavaş'ı adaylığa davet etmemiz. O kendisini aday olarak görüyor. Sayın İnce'nin böyle bir tepki gösterebileceğini tahmin ettim." dedi.

İnce ise "Ben kimsenin yedek adayı değilim. Başka bir partinin belediye başkanına 'Gel cumhurbaşkanı ol' diyebiliyorsan sen partiyi neden kurdun." dedi.

İNCE: BEN DOĞRU BULMUYORUM

İnce-Özdağ ittifakı başlamadan biterken, her iki genel başkan da birbirini eleştirdi. İnce, "Ben doğru bulmuyorum. O kendisi bilir. Ben ne oraya giderim. Bu partiyi biz 3-5 milletvekilliği için pazarlık yapalım diye kurmadık." ifadelerini kullandı.

Özdağ ise "Çok büyük yanlış yaptı. Biz Zafer Partisi olarak hiçbir yerde iş aramadık, ihale peşinde koşmadık" dedi.