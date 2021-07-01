Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu

DHA 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:58 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:58

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Muğla'da partisinin il ve ilçe başkanlığını açtıktan sonra Denizli'ye geldi. Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki parti hizmet binası önünde konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu televizyonda açık oturuma katılmaya davet eden Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Yıllardır CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok haklı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyona davet etti. Sayın Kılıçdaroğlu, eski genel başkanım, haklısınız davet etmekte. Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi ben size bir teklifte bulunayım. Beraber televizyona çıkalım. Neden partiden ayrıldığımı, bir ben anlatayım bir de sen anlat. Bir de millet bunu bir dinlesin. Haydi gel. O çıkmıyorsa sen çık. Biz yeni bir gelenek başlatalım. Siyasette düşman değil, rakibiz biz. Biz Türkiye'nin önünü açalım. Madem Türkiye'nin 'demokrat amcası' sizsiniz. Madem demokrat amcalığa soyundunuz. Haydi, gelin televizyona. Karşılıklı konuşalım. Siz ikna ederseniz oyları siz alın. Ben ikna edersem ben alayım. Ben hazırım. Sayın Erdoğan ile de Sayın Kılıçdaroğlu ile de Sayın Akşener ile de herkesle, cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen herkesle televizyonlarda tartışmaya hazırım" diye konuştu.

'NE YAPTIM BEN SİZE'

Muharrem İnce CHP'yi kastederek, "Ne yaptım ben size partinin onurunu kurtardım. 20 yıldan beri geçemediğiniz yüzde 30'u geçtim. Ne kötülük yaptım ben size. Atatürk'ün izinden ayrılmayın dedim. Yolsuzluğa bulaşmayın dedim. Belediyelerden para toplayıp televizyon açmayın dedim. Ne diyeyim ben size. Allah'ın izniyle 50+1'i alacağız. Bu memleketi kısa sürede ayağa kaldıracağız. Sizden istediğim şu bu muhalefeti ve bu iktidarı aynı torbaya koyup ağzını bağlayalım. Bugün 13'üncü ilimizin il binasını açıyoruz." diye konuştu.

'O ANAHTAR O KİLİDİ AÇMIYOR'

"Ben CHP'deki dostlarıma sesleniyorum" diyerek konuşmasını sürdüren İnce, "11 senedir aynı anahtarı aynı deliğe sokup kilidi açmaya çalışıyorsunuz. O anahtar o kilidi açmıyor açmıyor zorlama. Anahtarı değiştir Memleket Partisi'ne gel. CHP'li dostlarıma yerel yönetimlerde baskı uygulandığı duyumları alıyorum. Baskı kurarsın Memleket Partisi'ne üye yaptırmazsın. Mitingine adam göndermezsin. Bunları yaparsınız inanıyorum. Sandığa gidince ne yapacaksın sen onu düşün. Sandıkta perişan olursun" dedi.