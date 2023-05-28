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Politika

Muharrem İnce muhalefeti işaret etti: Kim nerede yanlış yaptı anlatacağım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Ankara'da oyunu kullandı. İnce 'Kim nerede ne yanlış yaptı birkaç gün sonra milletimize basın toplantısıyla anlatacağım.' açıklamasında bulundu.

28 Mayıs 2023 Pazar 15:34 - Güncelleme:
Muharrem İnce muhalefeti işaret etti: Kim nerede yanlış yaptı anlatacağım
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turu için oyunu Ankara'da Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde kullandı.

"BASIN TOPLANTISINDA ANLATACAĞIM"

İşte İnce'nin açıklamaları;

"Şu anda seçim devam ederken siyasi bir açıklama yapmam doğru olmaz. Köyüme dinlenmeye gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmemi birkaç gün sonra yapacağım. Cumhuriyetimiz boyunca ilk kez farklı bir seçim yaşıyoruz. seçim ikinci tura kaldı. Buna alışacağız artık. Seçimin ikinci tura kalacağını her zaman anlatmaya çalıştım. Kimin nerede yanlış, kimin nerede doğru yaptığını birkaç gün sonra yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun."

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