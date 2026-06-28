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Politika

Muharrem İnce, Özgür Özel'e kapıyı kapattı: Gelmeyeceğim

CHP kulislerinde konuşulan yeni parti iddiaları gündemdeki yerini korurken, Özgür Özel'in temmuz ayında yeni bir siyasi oluşuma yönelebileceği öne sürülüyor. Özel'in davetiyle CHP'ye geri dönen Muharrem İnce, 'Ben CHP'de kalacağım. Ayrılıp geri dönmek zorunda kalmanın ne olduğunu yaşadım.' diye konuştu.

HABER MERKEZİ28 Haziran 2026 Pazar 08:54 - Güncelleme:
Muharrem İnce, Özgür Özel'e kapıyı kapattı: Gelmeyeceğim
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CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Ankara kulislerini hareketlendiren yeni parti iddiası gündeme geldi. Mahkeme kararı sonrası CHP yönetiminin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay konusunda adım atmaması halinde, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in temmuz ayında kendisine destek veren milletvekilleriyle birlikte yeni bir siyasi oluşuma yönelebileceği öne sürüldü.

CHP kulislerinde konuşulan iddialara göre, 20 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultay için somut bir adım atılmaması durumunda Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurması masada bulunuyor.

Bu iddiaların gölgesinde dikkat çeken açıklama ise CHP'ye geçtiğimiz yıl yeniden katılan Muharrem İnce'den geldi.

"BEN CHP'DE KALACAĞIM"

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Balbay'ın aktardığına göre İnce, yeni parti iddialarıyla ilgili soruya cevap verdi: Ben CHP'de kalacağım. Ayrılıp geri dönmek zorunda kalmanın ne olduğunu yaşadım.

İnce'nin bu sözleri, Özgür Özel'in olası yeni siyasi oluşumuna katılmayacağı şeklinde yorumlandı.

ÖZEL'İN DAVETİYLE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Muharrem İnce, 2021 yılında CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kurmuş, geçtiğimiz yıl ise Özgür Özel'in çağrısıyla yeniden CHP saflarına dönmüştü.

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