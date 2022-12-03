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Politika

Muharrem İnce'den altılı masaya tepki: Böyle bir saçmalık olur mu?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Karamollaoğlu, 'Eşgüdüm kurulu kuracağız.' diyor. Cumhurbaşkanı o eşgüdüm kurulundan talimat alacakmış. 50+1 alan cumhurbaşkanı yüzde 1-2 alacak Temel Karamollaoğlu'ndan talimat alacak böyle bir saçmalık olur mu?' dedi.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 15:31 - Güncelleme:
Muharrem İnce'den altılı masaya tepki: Böyle bir saçmalık olur mu?
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Keşan programına oto galericiler sitesi ziyaretiyle başlayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, altılı masayı eleştirdi.

İktidarın karşısında yanlış şeyler söyleyen bir muhalefetin bulunduğunu dile getiren İnce, şunları söyledi:

"Altılı masanın bir üyesi Temel Karamollaoğlu, 'Biz eşgüdüm kurulu kuracağız.' diyor. Cumhurbaşkanı o eşgüdüm kurulundan talimat alacakmış. Yani 6 genel başkan bir araya gelecek, bir cumhurbaşkanı seçecek. Cumhurbaşkanı 50+1 ile seçiliyor. 50+1 alan cumhurbaşkanı yüzde 1-2 alacak Temel Karamollaoğlu'ndan talimat alacak böyle bir saçmalık olur mu? Cumhurbaşkanı sizin emir eriniz mi? Sizin yaveriniz mi? Siz kendinize yaver mi seçiyorsunuz? Böyle bir cumhurbaşkanı olmaz."

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