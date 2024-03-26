CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın, 'Gideceğim YSK'nın önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir durum vardı." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimi gecesinde nerede olduğunu soran Özel'e sosyal medya hesabından cevap verdi.

"SEN BİLMEZSİN O DÖNEMLER ÇIRAKTIN"



İnce açıklamalarında, şunları söyledi:

"Özgür Özel, 2018 seçim gecesinde nerede olduğumu sormuşsun dün. Bunu, sana çırağım diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın. Özgür Özel, bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP'nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?"