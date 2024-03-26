İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2024 Salı / 17 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Muharrem İnce'den Özgür Özel'e ağır cevap! ''HDP barajı geçince havalara zıplayan sen değil miydin?''
Politika

Muharrem İnce'den Özgür Özel'e ağır cevap! ''HDP barajı geçince havalara zıplayan sen değil miydin?''

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimi gecesinde nerede olduğunu soran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, 'Bunu, sana çırağım diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın. HDP'nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?' cevabını verdi.

26 Mart 2024 Salı 13:16 - Güncelleme:
Muharrem İnce'den Özgür Özel'e ağır cevap! ''HDP barajı geçince havalara zıplayan sen değil miydin?''
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın, 'Gideceğim YSK'nın önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir durum vardı." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimi gecesinde nerede olduğunu soran Özel'e sosyal medya hesabından cevap verdi.

"SEN BİLMEZSİN O DÖNEMLER ÇIRAKTIN"

İnce açıklamalarında, şunları söyledi:

"Özgür Özel, 2018 seçim gecesinde nerede olduğumu sormuşsun dün. Bunu, sana çırağım diyen ustana sor. Sen bilmezsin, o dönemler çıraktın. Sistemin nasıl çöktüğünü o sana anlatsın. Özgür Özel, bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP'nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.