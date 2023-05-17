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Politika

Muharrem İnce'ye kaset kumpasında yeni gelişme! CHP'li isim tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturmada Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in paylaştığı asılsız belge ilgi görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma sokan CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru tutuklanırken, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinde mimar Veli Koçak'a ev hapsi verildi.

Sabah Gazetesi17 Mayıs 2023 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
Muharrem İnce'ye kaset kumpasında yeni gelişme! CHP'li isim tutuklandı
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medya kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' 'Özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 14'ü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye getirildi.

CHP'Lİ İKİ İSİM TUTUKLANDI

Adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturma savcısına ifade verdi. M.A.C., savcılık sorgularının ardından sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği 12 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in paylaştığı asılsız belge ilgi görüntüleri Whatsapp grubunda dolaşıma sokan CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru tutuklandı, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinde mimar Veli Koçak'a ise ev hapsi verildi.

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