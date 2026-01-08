Muharrem İnce'ye ''sosyal medya kumpası'' davasında mütalaa açıklandı

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, önceki celse esasa ilişkin mütalaa için süre verildiğini hatırlatarak, cumhuriyet savcısına söz verdi.

Cumhuriyet Savcısı Alperen Alkılınç, sanıklar Salim Faruk K, Soner Hakkı Ç, Yusuf T, Gülsün A, Kadir A, Mehmet Ali C, Murat T, Seyfullah T, Tekin A, Tülün K. ve Ozan Özgür D. hakkında Muharrem İnce'ye "hakaret" suçundan açılan davanın ön ödemeye tabi olması ve sanıkların ödemeyi yapmış olmaları nedeniyle düşürülmesini talep etti.

Sanık Arkan G'nin ise ön ödeme yapmadığı için "hakaret" suçundan hapisle cezalandırılması istendi.

Cumhuriyet Savcısı Alkılınç, sanıklar Gülsün A, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K. ve Seyfullah T'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Sahte dekontta verileri kullanılan mağdurlar yönünden, sanıklar Arkan G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tülün K. ve Tekin A'nın "kişisel verileri hukuka aykırı yayma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Cumhuriyet savcısı, "sahte dekont" eyleminin aldatıcılık kabiliyetinin bulunmaması nedeniyle bu sanıkların "resmi belgede sahtecilik" suçundan beraatlerini istedi.

Savcı Alkılınç, İnce'nin özel hayatına ilişkin görüntü ve sesleri ifşa ettikleri iddiasıyla yargılanan sanıklar Yusuf T, Mehmet G, Ozan Özgür D, Salim Faruk K, Soner Hakkı Ç. hakkında, "söz konusu görüntülerin İnce'ye ait olmaması ve bu nedenle suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan beraat talep etti.

Daha sonra söz alan sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkemeden ek süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, ek süre talebini kabul ederek duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sahte dekonta ilişkin soruşturma kapsamında 12 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.