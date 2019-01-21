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'Münbiç saldırısı provokasyondur'

Başkan Erdoğan, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonlar için son hazırlıklar yapılırken, dün akşam ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

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Görüşmede liderler ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele aldı. Geçen hafta Münbiç’te yaşanan menfur terör saldırısında hayatını kaybeden Amerikalı personeli için Trump’a taziyelerini sunan Erdoğan, “Bu olay, Suriye’den çekilme kararını etkilemeye yönelik bir provokasyondur” dedi. Türkiye’nin Münbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu da vurgulayan Errdoğan, PKK ve PKK’nın Suriye’deki uzantılarının Suriye’nin kuzeydoğusunu istikrarsızlaştırmaya dönük eylemlerine izin vermeyeceğini de söyledi. İki lider DEAŞ terör örgütünün Suriye’deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa almak konusunda mutabık kaldı. Trump ve Erdoğan genelkurmay başkanları arasında başlayan istişarelerin hızlandırılarak devam etmesi ve ikili ticaret hacmimizin artırılması hususlarında da görüş birliğine vardı.

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

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